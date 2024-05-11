Системы ПВО сбили 12 снарядов чешской РСЗО «Вампир» над российским регионом
Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 12 снарядов чешской реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Вампир» над Белгородской областью. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.
По их данным, попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать объекты на территории России была пресечена 11 мая около 19:20 по московскому времени.
«Дежурными средствами ПВО двенадцать реактивных снарядов уничтожены над Белгородской областью», — заключили в оборонном ведомстве.
Ранее в Белгороде и Белгородской области седьмой раз за сутки запустили сигнал ракетной опасности. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков. Находящихся на улице граждан глава области попросил спуститься в укрытие. Тем, кого сигнал застал дома, он порекомендовал укрыться в помещениях без окон и со сплошными стенами.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.