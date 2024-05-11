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20:13, 11 мая 2024Россия

Системы ПВО сбили 12 снарядов чешской РСЗО «Вампир» над российским регионом

Минобороны заявило о 12 сбитых снарядах РСЗО «Вампир» над Белгородской областью

Фото: РИА Новости

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 12 снарядов чешской реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Вампир» над Белгородской областью. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По их данным, попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать объекты на территории России была пресечена 11 мая около 19:20 по московскому времени.

«Дежурными средствами ПВО двенадцать реактивных снарядов уничтожены над Белгородской областью», — заключили в оборонном ведомстве.

Ранее в Белгороде и Белгородской области седьмой раз за сутки запустили сигнал ракетной опасности. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков. Находящихся на улице граждан глава области попросил спуститься в укрытие. Тем, кого сигнал застал дома, он порекомендовал укрыться в помещениях без окон и со сплошными стенами.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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