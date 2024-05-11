В Чехии раскрыли планы НАТО по вступлению Украины в альянс

Петр Павел: НАТО не примет решение о членстве Украины на саммите в Вашингтоне

Президент Чехии Петр Павел заявил, что участники саммита НАТО в Вашингтоне не примут решения о членстве Украины в альянсе. Об этом он сообщил в интервью австрийской газете die Presse.

Павел также анонсировал планы НАТО предоставить Украине новые гарантии безопасности в двусторонних соглашениях. По его словам, к этому готовы «еще больше стран». Политик уточнил, что это является промежуточным шагом на пути Киева к вступлению в блоке.

«Сегодня никто не отрицает будущего членства Украины в НАТО. Но мы должны ясно дать понять россиянам, что членство в НАТО для Украины не представляет прямой угрозы для России», — подчеркнул он.

Ранее Чехия допустил отказ от вступления Украины в НАТО. По его мнению, членство страны в альянсе можно обменять на что-то. «Например, на гарантии, когда речь идет о военном присутствии», — отметил он.