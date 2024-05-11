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21:50, 11 мая 2024Россия

ВСУ вновь обстреляли Курскую область

Губернатор Старовойт: ВСУ 11 мая атаковали вновь атаковали Курскую область
СюжетАтаки ВСУ на Курскую область

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в субботу, 11 мая, вновь атаковали Курскую область. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

По его словам, под обстрел попали поселок Теткино, села Коровянка, Гуево, Гордеевка и Николаево-Дарьино, а также хутор Кучеров, деревня Старая Николаевка и пункт пропуска «Суджа».

«Средствами радиоэлектронной борьбы уничтожены украинские дроны вблизи пункта пропуска «Суджа», села Гуево и хутора Олешня Суджанского района, села Троицкое Кореневского района, деревни Елизаветовки Глушковского района», — написал Старовойт.

Губернатор подчеркнул, что в районе села Сергеевка беспилотник сбросил взрывчатку. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее в Курской области в результате атаки дрона ВСУ пострадал житель города Суджа.

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      Евгений Силаев
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