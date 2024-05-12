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04:24, 12 мая 2024Бывший СССР

Назван срок поставки F-16 на Украину

Standard: истребители F-16 могут появиться на Украине через несколько недель

Фото: STR New / Reuters

Первые истребители F-16 могут появиться на Украине уже через несколько недель. Об этом пишет британская газета Standard.

По данным издания, первые истребители должны быть поставлены на Украину к июню или июлю. Источник газета при этом не уточнил, какие именно страны предоставят Киеву самолеты в эти сроки.

В апреле старший научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований Джастин Бронк сообщил, что F-16, которые получит Киев, не смогут снизить эффективность применения российских бомб с универсальными модулями планирования и коррекции. Российские самолеты сбрасывают планирующие бомбы вдали от линии соприкосновения, что вынудит пилотов F-16 залетать в зону действия систем ПВО.

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      Юлия Мискевич
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