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18:05, 12 мая 2024Силовые структуры

Определено место запуска ракеты по дому в Белгороде. Украина могла вести обстрел региона в двух километрах от границы

Удар по дому в Белгороде ВСУ предварительно нанесли из района Казачьей Лопани
СюжетОбстрел Белгорода

Фото: Stringer / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли запустить ракету, попавшую в жилой дом в Белгороде, из Харьковской области. Об этом сообщают источники в российских силовых структурах.

По предварительным данным силовиков, ракету запускали с юго-запада. Там находится район Казачей Лопани — небольшого поселка в двух километрах от границы с Россией. Расстояние между украинским поселком и Белгородом — около 50 километров.

Точку запуска на Украине определили, ее попытаются уничтожить

После определения точки запуска снаряда с Украины силовики принимают меры по подавлению расчета. Об этом сообщил источник ТАСС в силовых структурах. «Квадрат запуска ориентировочный установлен, идет работа по подавлению средств противника», — заявил собеседник агентства.

Поселок Казачья Лопань был связующей точкой Украины и России: именно здесь располагается железнодорожная станция на линии Харьков — Белгород. Населенный пункт был под контролем Российской армии с февраля по сентябрь 2022 года. Сейчас он находится под контролем ВСУ.

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

В 2023 году уже поступали данные о том, что ВСУ используют Казачью Лопань для обстрела территории России. В марте издание Baza утверждало, что именно из этого поселка украинская армия провела ракетный обстрел Белгорода, в результате которого пострадал восстановительный поезд.

При этом в сводках о специальной военной операции (СВО) часто сообщается о боях в районе Казачьей Лопани. Так, последнее сообщение об активности здесь датировано 7 мая. В этот день координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказывал о «прилете» по личному составу ВСУ в селах Казачья Лопань и Черкасские Тишки.

В ООН отреагировали на обстрел Белгорода

Организация Объединенных Наций (ООН) выступает против любых нападений на гражданскую инфраструктуру. Такое заявление сделал офис генсека на фоне воскресного обстрела Белгорода.

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Любые атаки на гражданскую инфраструктуру являются неприемлемыми, дал понять заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак. Других комментариев по этой теме со стороны всемирной организации не приводится.

Подъезд жилого дома в Белгороде обрушился в результате попадания фрагментов украинской ракеты «Точка-У» в воскресенье, 12 мая. Пострадали, по последним данным, 20 человек, среди них двое детей. Жертвами атаки стали два человека — их достали из-под завалов.

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      Варвара Кошечкина
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