Определено место запуска ракеты по дому в Белгороде. Украина могла вести обстрел региона в двух километрах от границы

Удар по дому в Белгороде ВСУ предварительно нанесли из района Казачьей Лопани

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли запустить ракету, попавшую в жилой дом в Белгороде, из Харьковской области. Об этом сообщают источники в российских силовых структурах.

По предварительным данным силовиков, ракету запускали с юго-запада. Там находится район Казачей Лопани — небольшого поселка в двух километрах от границы с Россией. Расстояние между украинским поселком и Белгородом — около 50 километров.

Точку запуска на Украине определили, ее попытаются уничтожить

После определения точки запуска снаряда с Украины силовики принимают меры по подавлению расчета. Об этом сообщил источник ТАСС в силовых структурах. «Квадрат запуска ориентировочный установлен, идет работа по подавлению средств противника», — заявил собеседник агентства.

Поселок Казачья Лопань был связующей точкой Украины и России: именно здесь располагается железнодорожная станция на линии Харьков — Белгород. Населенный пункт был под контролем Российской армии с февраля по сентябрь 2022 года. Сейчас он находится под контролем ВСУ.

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

В 2023 году уже поступали данные о том, что ВСУ используют Казачью Лопань для обстрела территории России. В марте издание Baza утверждало, что именно из этого поселка украинская армия провела ракетный обстрел Белгорода, в результате которого пострадал восстановительный поезд.

При этом в сводках о специальной военной операции (СВО) часто сообщается о боях в районе Казачьей Лопани. Так, последнее сообщение об активности здесь датировано 7 мая. В этот день координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказывал о «прилете» по личному составу ВСУ в селах Казачья Лопань и Черкасские Тишки.

В ООН отреагировали на обстрел Белгорода

Организация Объединенных Наций (ООН) выступает против любых нападений на гражданскую инфраструктуру. Такое заявление сделал офис генсека на фоне воскресного обстрела Белгорода.

Любые атаки на гражданскую инфраструктуру являются неприемлемыми, дал понять заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак. Других комментариев по этой теме со стороны всемирной организации не приводится.

Подъезд жилого дома в Белгороде обрушился в результате попадания фрагментов украинской ракеты «Точка-У» в воскресенье, 12 мая. Пострадали, по последним данным, 20 человек, среди них двое детей. Жертвами атаки стали два человека — их достали из-под завалов.

