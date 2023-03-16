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09:20, 16 марта 2023Россия

При обстреле Белгорода со стороны Украины оказался поврежден поезд

Baza: два вагона поезда оказались повреждены при обстреле Белгорода со стороны Украины

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

При обстреле Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказались повреждены два вагона восстановительного поезда. Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.

По сообщению издания, один из сбитых украинских снарядов упал в районе одного из путей железнодорожного вокзала города. Впоследствии произошел взрыв, и на его месте образовалась воронка, размер которой достигал один квадратный метр. Помимо этого, взрыв повредил 21 окно в двух вагонах и их обшивки, а также провод высоковольтной линии.

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Осколки других снарядов повредили несколько зданий и автомобилей. Предварительно, обстрел ВСУ велся со стороны села Казачья Лопань в Харьковской области. Никто не пострадал.

В ночь на 16 марта в Белгороде система противовоздушной обороны сбила две ракеты. После работы системы ПВО оказались повреждены фасады административных и жилых зданий. Никто не пострадал.

Днем ранее, 15 марта, Украина атаковала Белгородскую область трижды за сутки. Сначала под обстрел попало Шебекино, затем село Новостроевка-Вторая в Грайворонском округе. Впоследствии удару подверглось несколько населенных пунктов Шебекинского городского округа.

19 октября президент России Владимир Путин ввел в восьми регионах, в том числе в Белгородской области, средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

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Анастасия Шейкина
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