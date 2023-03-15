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15:15, 15 марта 2023Россия

ВСУ второй раз за день обстреляли российский приграничный регион

Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле села в Грайворонском городском округе

Фото: Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова

Вооруженные силы Украины (ВСУ) второй раз за день обстреляли Белгородскую область. В этот раз Украина атаковала село Новостроевка-Вторая в Грайворонском городском округе, сообщил губернатор приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В Грайворонском городском округе под обстрел ВСУ попало село Новостроевка-Вторая. Самое главное — пострадавших нет», — объяснил глава области.

При этом, добавил Гладков, в результате обстрела в частном домовладении оказались выбиты окна, а также разрушен забор и фасад. На место прибыли сотрудники оперативных служб и администрации округа.

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Ранее в этот же день ВСУ обстреляли обстреляли российский город Шебекино, находящийся в Белгородской области. Снарядами оказались повреждены несколько частных домовладений, гаражный кооператив и легковой автомобиль.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Никита Абрамов
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