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07:44, 16 марта 2023Россия

Российский губернатор раскрыл подробности работы системы ПВО над Белгородом

Губернатор Гладков заявил о повреждении зданий после работы системы ПВО в Белгороде
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

После работы системы противовоздушной обороны (ПВО) над Белгородом оказались повреждены фасады административных и жилых зданий. Такие подробности атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) раскрыл губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Гладков сообщил, что заслушал доклад мэра города Валентина Демидова, который отчитался о повреждениях после работы систем ПВО и о сроках их ликвидации. Глава граничащего с Украиной российского региона пообещал как можно быстрее оказать помощь в восстановлении повреждений.

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«За последние четыре дня и четыре ночи, к сожалению, активность со стороны противника достаточно большая: 58 домов получили повреждения, пострадал 31 частный автомобиль», — написал российский губернатор.

По его словам, восстановительные работы уже начались — для них есть все необходимые средства, заверил Гладков.

Днем ранее, 15 марта, Украина атаковала Белгородскую область трижды за сутки. Сначала под обстрел попало Шебекино, затем село Новостроевка-Вторая в Грайворонском округе. Впоследствии удару подверглось несколько населенных пунктов Шебекинского городского округа.

19 октября президент России Владимир Путин ввел в восьми регионах, в том числе в Белгородской области, средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

Помимо этого, в Белгородской области власти бессрочно ввели уровень террористической опасности после указа Путина. Аналогичные меры предприняты в Брянской и Курской областях, а также в Крыму.

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Анастасия Шейкина
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