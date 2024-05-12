Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:09, 12 мая 2024Россия

Песков назвал неважным отсутствие воинского звания у нового министра обороны

Песков: Минобороны возглавит гражданское лицо, отсутствие у него звания не важно
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя предложение главы государства Владимира Путина назначить новым министром обороны бывшего вице-премьера Андрея Белоусова, назвал не столь важным в настоящее время отсутствие у него воинского звания, сообщает ТАСС.

«Сейчас это вовсе не главное», — заявил официальный представитель Кремля, говоря о вопросе присвоения воинского звания Белоусову. Он также отметил, что ведомство возглавит гражданское лицо.

12 мая Путин предложил назначить Белоусова министром обороны вместо Сергея Шойгу, который станет секретарем Совбеза.

Совет Федерации должен не позднее чем через неделю, проинформировать Путина об итогах рассмотрения представленной кандидатуры. Затем президент сможет подписать указ о назначении.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Шойгу покинет пост министра обороны России. Путин предложил заменить его на экономиста Белоусова

      Постпредство России при ОБСЕ заявило об обстреле Белгорода из оружия НАТО

      Умер актер из «Молчания ягнят»

      Российский хоккеист сравнил матч в плей-офф НХЛ с дракой собак за миску

      В США назвали безумием удар ВСУ по Белгороду

      Число погибших при обрушении подъезда жилого дома в Белгороде выросло до 13

      Во Франции раскрыли последствия наступления России под Харьковом

      Украину предупредили об «очень плохих новостях» из-за Белоусова

      Песков назвал неважным отсутствие воинского звания у нового министра обороны

      Путин предложил переназначить главу управления спецпрограмм президента России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше