Песков назвал неважным отсутствие воинского звания у нового министра обороны

Песков: Минобороны возглавит гражданское лицо, отсутствие у него звания не важно

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя предложение главы государства Владимира Путина назначить новым министром обороны бывшего вице-премьера Андрея Белоусова, назвал не столь важным в настоящее время отсутствие у него воинского звания, сообщает ТАСС.

«Сейчас это вовсе не главное», — заявил официальный представитель Кремля, говоря о вопросе присвоения воинского звания Белоусову. Он также отметил, что ведомство возглавит гражданское лицо.

12 мая Путин предложил назначить Белоусова министром обороны вместо Сергея Шойгу, который станет секретарем Совбеза.

Совет Федерации должен не позднее чем через неделю, проинформировать Путина об итогах рассмотрения представленной кандидатуры. Затем президент сможет подписать указ о назначении.