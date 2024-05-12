В Госдуме назвали условие для переговоров России и Украины

Слуцкий допустил переговоры по Украине с учетом гарантий безопасности России

Лидер ЛДПР и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал заявление президента Чехии Петра Павела о том, что участники саммита НАТО в Вашингтоне предоставят Украине «гарантии безопасности в двухсторонних соглашениях». Об этом Слуцкий написал в своем Telegram-канале.

Слуцкий назвал условие для переговоров России и Украины и допустил, что диалог возможен с учетом гарантий безопасности Москвы.

«Мы предлагали закрепить их на принципах взаимности в юридически обязывающем договоре в декабре 2021 года, но нам тогда продолжали лгать и рассказывать про "политику открытых дверей НАТО". Итог известен», — отметил он.

Депутат добавил, что по мнению главы Чехии, отказ Украины от вступления в альянс позволит западным войскам приблизиться к российской границе. Однако этот фактор стал одной из причин начала спецоперации. Слуцкий подчеркнул, что Россия по-прежнему не отказывается от диалога с Украиной.

Ранее Петр Павел заявил, что участники саммита НАТО в Вашингтоне не примут решения о членстве Украины в альянсе. Он также анонсировал планы блока предоставить Киеву новые гарантии безопасности в двусторонних соглашениях.