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16:52, 13 мая 2024Бывший СССР

На Украине вооруженные военные напали на работников АЗС из-за замечания

«Страна.ua»: в Киевской области военные напали на работников АЗС из-за замечания

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В Киевской области Украины военные напали на автозаправщиков. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел 11 мая в поселке Калиновка. Автомобиль с двумя мужчинами в военной форме на большой скорости заехал на территорию автомобильной заправочной станции (АЗС). За это один из работников АЗС сделал им замечание, что и спровоцировало конфликт.

«Один из военных достал пистолет, а второй — нож, и [они] начали угрожать сотруднику АЗС, после чего один из военных ударил женщину, которая также работает на АЗС. После этого военные сели в машину и уехали», — рассказал источник издания.

Оба военных были задержаны в Киеве. В отношении мужчин возбудили уголовное дело, по которому им грозит от трех до семи лет лишения свободы.

Ранее стало известно о задержании на Украине дезертира, отказавшегося возвращаться на фронт после отпуска и призывавшего сослуживцев последовать его примеру. Мужчину арестовали, ему грозит до 12 лет тюрьмы.

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      Екатерина Грищенко
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