На Украине арестовали дезертира за подстрекательство сослуживцев к бегству
На Украине дезертир призывал сослуживцев не возвращаться на фронт
На Украине задержали дезертира, который отказался возвращаться из отпуска на фронт и призывал сослуживцев последовать его примеру. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Госбюро расследований (ГБР) Украины.
Военнослужащий из фронтовой части уехал домой в ежегодный отпуск. Находясь в Ивано-Франковской области, он в мессенджере сообщил сослуживцам, что не вернется, и подстрекал их к бегству.
Работники ГБР и Службы безопасности Украины (СБУ) разыскали дезертира и предъявили ему обвинение. С санкции суда его арестовали. Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.
7 мая сообщалось, что на Украине остановили рассмотрение почти 11 тысяч уголовных дел из-за мобилизации обвиняемых.