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15:28, 9 мая 2024Бывший СССР

На Украине арестовали дезертира за подстрекательство сослуживцев к бегству

На Украине дезертир призывал сослуживцев не возвращаться на фронт

Фото: Bo Amstrup / Reuters

На Украине задержали дезертира, который отказался возвращаться из отпуска на фронт и призывал сослуживцев последовать его примеру. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Госбюро расследований (ГБР) Украины.

Военнослужащий из фронтовой части уехал домой в ежегодный отпуск. Находясь в Ивано-Франковской области, он в мессенджере сообщил сослуживцам, что не вернется, и подстрекал их к бегству.

Работники ГБР и Службы безопасности Украины (СБУ) разыскали дезертира и предъявили ему обвинение. С санкции суда его арестовали. Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.

7 мая сообщалось, что на Украине остановили рассмотрение почти 11 тысяч уголовных дел из-за мобилизации обвиняемых.

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      Любовь Ширижик
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