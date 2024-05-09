На Украине арестовали дезертира за подстрекательство сослуживцев к бегству

На Украине дезертир призывал сослуживцев не возвращаться на фронт

На Украине задержали дезертира, который отказался возвращаться из отпуска на фронт и призывал сослуживцев последовать его примеру. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Госбюро расследований (ГБР) Украины.

Военнослужащий из фронтовой части уехал домой в ежегодный отпуск. Находясь в Ивано-Франковской области, он в мессенджере сообщил сослуживцам, что не вернется, и подстрекал их к бегству.

Работники ГБР и Службы безопасности Украины (СБУ) разыскали дезертира и предъявили ему обвинение. С санкции суда его арестовали. Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.

7 мая сообщалось, что на Украине остановили рассмотрение почти 11 тысяч уголовных дел из-за мобилизации обвиняемых.