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04:00, 14 мая 2024Ценности

46-летняя телезвезда снялась в рекламе бикини

46-летняя телезвезда Майлин Класс снялась в рекламе бикини бренда Next

Фото: Scott Garfitt / Invision / AP

Британская певица и ведущая Майлин Класс приняла участие в рекламной съемке собственной линейки бикини. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

46-летняя телезвезда позировала на пляже с полотенцем в руках в черном купальнике бренда Next с белым цветочным принтом. Волосы знаменитости были распущены, а на ее лицо был нанесен нюдовый макияж. Класс надела несколько украшений, в том числе колье и кольцо с крупным камнем.

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      Карина Черных
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