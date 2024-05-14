46-летняя телезвезда снялась в рекламе бикини

46-летняя телезвезда Майлин Класс снялась в рекламе бикини бренда Next

Британская певица и ведущая Майлин Класс приняла участие в рекламной съемке собственной линейки бикини. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

46-летняя телезвезда позировала на пляже с полотенцем в руках в черном купальнике бренда Next с белым цветочным принтом. Волосы знаменитости были распущены, а на ее лицо был нанесен нюдовый макияж. Класс надела несколько украшений, в том числе колье и кольцо с крупным камнем.

В апреле британская манекенщица Деми Роуз снялась на балконе напротив воздушных шаров в бикини с анималистическим принтом, верх которого частично оголял ее грудь.