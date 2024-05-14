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17:17, 14 мая 2024Среда обитания

Гипермаркет «Лента» решил стать экологичнее

Гипермаркет «Лента» начнет перерабатывать упаковку через электронную платформу

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Гипермаркет «Лента» начнет перерабатывать упаковку через Электронную торговую площадку (ЭТП). О том, что компания решила стать экологичнее, сообщается на сайте Российского экологического оператора (РЭО).

Через ЭТП «Лента» планирует заказывать услуги по утилизации отходов из стали, полиэтилентерефталата, полипропилена, ящиков и коробок из гофрированной бумаги или картона, бумажных мешков и сумок, а также зеленого стекла. Таким образом компания сможет выполнить нормативы по утилизации в рамках расширенной ответственности производителя (РОП).

ЭТП была запущена РЭО в 2022 году. Она позволяет компаниям продавать и покупать вторсырье и заказывать услуги по утилизации упаковки. На данный момент на ней зарегистрировано более трех тысяч пользователей. Они разместили на площадке около 1,2 тысячи лотов на сумму свыше трех миллиардов рублей.

Ранее РЭО сообщил о скором выпуске первых зеленых облигаций в 2024 году.

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      Александра Качан
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