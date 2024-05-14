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02:00, 14 мая 2024Из жизни

Известный порноактер назвал худших любовниц

Фото: Denis Petrov / Shutterstock / Fotodom

Порноактер из США, который утверждает, что переспал более чем с 1,5 тысячи женщин, назвал худших любовниц в своей жизни. Об этом он рассказал Daily Star.

39-летний Джон Леджендери работал инженером, прежде чем начать карьеру в порно. По его словам, он был очень стеснительным в школе, однако во время обучения в колледже случайно оказался на свингер-вечеринке в доме приятеля. С тех пор он начал часто заниматься сексом, а позже решил стать порноактером.

Леджендери признался, что, на его взгляд, худшими любовницами являются женщины, у которых было мало половых партнеров. «Сейчас столько разговоров среди альфа-самцов в стиле: "Я ценю женщин с коротким списком побед"». Всем нужна женщина без опыта. Я был с неопытными женщинами, и это не весело. Это ужасно», — заявил американец.

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Он также рассказал, что несколько раз встречался с девственницами. С ними, по словам Леджендери, у него был «худший секс из возможных». Порноактер отметил, что будет не против, если его возлюбленная имела бурное прошлое. Это, по его словам, будет означать, что она знает, что делает.

Ранее мужчина, уволившийся из банка ради работы в порноиндустрии, рассказал о сложности своей новой профессии. В первую очередь мужчина отметил, что ему понадобилось около девяти лет, чтобы выйти на прежний уровень доходов.

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      Никита Савин
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