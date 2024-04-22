Финансовый аналитик стал порноактером и обнаружил минусы новой работы

Мужчина, уволившийся из банка ради работы в порноиндустрии, рассказал о сложности своей новой профессии. Об этом пишет Daily Star.

Деметри Симстуд из Лондона бросил работу финансового аналитика в начале 2000-х из-за банковского кризиса в США. После этого модельный агент предложил ему сниматься в фильмах для взрослых. Поскольку Симстуд ненавидел свою работу из-за постоянного стресса, он принял предложение.

У порнокарьеры обнаружилось много минусов. Во-первых, Симстуд стал значительно меньше зарабатывать. Ему удалось выйти на уровень прежнего дохода лишь через восемь-десять лет съемок. Во-вторых, он снова столкнулся со стрессом — на этот раз из-за необходимости поддерживать стабильную эрекцию на протяжении длительного времени.

«Это звучит как потрясающая работа, и если вы делаете все качественно, то она хорошо оплачивается. Открывается возможность много всего попробовать. Но для меня новизна исчезла в течение первого года», — рассказал Симстуд.

При этом он признает, что, несмотря на все минусы, такая работа позволяет ему делать то же, что «делают мультимиллионеры — заниматься сексом с сексуальными девчонками на яхте в Средиземном море».

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