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15:18, 14 мая 2024Силовые структуры

Мужчина обещал знакомому помочь получить российский паспорт и расправился с ним

В МО мужчина получил 14 лет за убийство знакомого, заплатившего ему за паспорт

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Московский областной суд приговорил Дмитрия Козырькова к 14 годам лишения свободы за то, что он пообещал знакомому помощь в получении паспорта гражданина Российской Федерации за 500 тысяч рублей и расправился с ним. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Московской области (МО).

Козырьков признан виновным по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в крупном размере») и по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство, совершенное с целью скрыть другое преступление»). Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима со штрафом в размере 40 тысяч рублей и ограничением свободы сроком на один год.

Как установил суд, осужденный пообещал своему знакомому помочь получить российский паспорт. За это мужчина заплатил фигуранту 500 тысяч рублей. Подсудимый не собирался выполнять обещание и после неоднократных требований потерпевшего более 20 раз ударил его ножом в гараже, расположенном в Лобне. От полученных травм пострадавший не выжил. После этого злоумышленник вывез потерпевшего в лес и засыпал снегом.

Ранее сообщалось, что следователи выяснили, что к расправе над 67-летней жительницей Красноярска Нины Кузьминой причастна ее подруга — женщина решила избавиться от долга.

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      Анна Габай
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