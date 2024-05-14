Мужчина устроил дебош в самолете и был выдворен с рейса под аплодисменты

Daily Mail: пассажир Jet2 устроил дебош на рейсе Манчестер — Фуэртевентура

Пассажира авиакомпании Jet2 выдворили из самолета под аплодисменты попутчиков за дебош. Об этом сообщил таблоид Daily Mail.

Нештатная ситуация произошла 10 мая на рейсе из Манчестера на испанский остров Фуэртевентура. Известно, что во время полета пьяный мужчина устроил беспорядки в салоне, из-за чего пилотам пришлось сменить курс и сесть в городе Фаро, Португалия.

После приземления трое полицейских поднялись на борт лайнера и вывели дебошира под аплодисменты попутчиков. В авиакомпании заявили, что нарушителю навсегда запретили летать рейсами Jet2.

Ранее пассажирка American Airlines подверглась домогательствам на борту самолета. Женщина выпила снотворное и уснула, а потом узнала, что попутчик трогал ее за грудь.