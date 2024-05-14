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15:30, 14 мая 2024Экономика

Россиянам рассказали о возможности пересадить подмерзшие растения на даче

Эксперт Туманов: некоторые подмерзшие растения можно посадить заново

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Некоторые подмерзшие растения на участке дачники смогут посадить заново. О такой возможности россиянам рассказал глава организации «Садоводы России» Андрей Туманов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Эксперт отметил, что большинство дачников на случай возможных заморозков сажают «страховой запас», например, рассады, а также не высаживают и не высевают все сразу, растягивая работы на участке на несколько недель. «Посадка той же самой картошки чаще всего не сразу идет, а дробно. Люди научились страховаться. В Московской области был терпимый заморозок, кое-что пострадало, но немного, в Воронежской области — сильно и много», — сообщил он.

Туманов отметил, что у тех, кто успел высадить теплолюбивые культуры, растения стопроцентно не выжили, даже под легким укрытием. В некоторых случаях могли быть утеряны и холодостойкие культуры, такие как свекла. «Все это придется пересаживать, пересевать. По саду по многим культурам в регионах, где был жесткий заморозок, урожая не будет», — заключил специалист.

Ранее дачникам порекомендовали обработать растения антидепрессантами после заморозков.

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      Полина Кислицына
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