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03:33, 14 мая 2024Из жизни

Секс-работница рассказала о сексе с женатыми мужчинами

Фото: Tattoboo / Shutterstock / Fotodom

Эскортница из Австралии рассказала об отсутствии стыда за секс с женатыми мужчинами. Об этом пишет Daily Mail.

28-летняя секс-работница Катя Кортез, которая раньше работала бухгалтером в Сиднее, сообщила в интервью, что не знает точно, сколько женатых клиентов у нее было за последние три года. По ее словам, задавать вопросы о семейном статусе считается плохим тоном и «убивает настрой». Однако, она отметила, что мужчины, которые говорят о своих женах, обычно отзываются о них уважительно и с любовью.

«Я бы сказала, что около 50 процентов моих клиентов женаты или состоят в отношениях. Трудно сказать наверняка, потому что я уверена, что многие просто не поднимают этот вопрос. Другие девушки рассказывали мне, что почти все их клиенты женаты», — сказала Кортез. Кортез также отметила, что отказ в услуге на основании семейного статуса в любой другой отрасли сочли бы дискриминацией.

Кортез полагает, что обращение к секс-работницам не может считаться полномасштабной изменой, потому что в этих встречах нет романтической составляющей. Среди ее клиентов преобладают люди, которых не интересуют интрижки. Они приходят, чтобы получить физическое удовлетворение, посмеяться и почувствовать женскую ласку. Причиной для этого, как правило, становится невозможность получить сексуальное удовольствие с постоянной партнершей.

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Кортез также призвала женщин не обвинять секс-работниц в неверности мужей, потому что мужчины сами приходят к ней и ее коллегам. Она считает, что предпосылки к поиску секса на стороне всегда стоит искать дома, в текущих отношениях.

Ранее работавшая проституткой женщина рассказала о замужестве и материнстве. По ее словам, она ушла из профессии благодаря встрече с будущим мужем, который все знал о ней и принял ее целиком.

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      Антонина Черташ
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