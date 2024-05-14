Шансы Армении вступить в ЕС оценили

Политолог Блохин оценил шансы вступления Армении в ЕС как низкие

Ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН политолог Константин Блохин прокомментировал возможность вступления Армении в Евросоюз (ЕС). В беседе с «Лентой.ру» эксперт оценил шансы интеграции Еревана в ЕС как низкие.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения готова вступить в Евросоюз уже в этом году. «В каком году? В этом!» — сказал Пашинян, отвечая на вопрос о желаемом сроке вступления Армении в ЕС.

«Само заявление Пашиняна демонстрирует, что Армения семимильными шагами движется от России в сторону Запада. Более того, происходит усиление напряженности между Россией и Арменией, так как Ереван понимает, что Москва критически относится к желанию своих соседей интегрироваться в Запад. Зная это, Пашинян идет на обострение ситуации», — подчеркнул Блохин.

По мнению эксперта, в отношениях России и Армении наблюдается кризис.

Скорее всего, никакой интеграции в ЕС не получится: для этого нужно экономику поднять до европейского уровня, соответствовать определенным стандартам. Скорее всего, на Западе ему что-то пообещают, но никакого членства в ЕС для Армении не будет Константин Блохин политолог

5 апреля в Брюсселе прошла встреча между представителями Армении, США и Евросоюза. После этого президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Запад в превращении Армении в форпост на Южном Кавказе, заявив о возможных негативных последствиях сложившейся ситуации.

В свою очередь, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что Москва ждет от Еревана данные о договоренностях с США и ЕС. При этом, по ее словам, власти РФ не будут удивлены, если узнают о навязывании Западом Армении планов по замене российских пограничников и военной базы специалистами из США, НАТО и ЕС.