Сообщение о выдворении украинцев из новых регионов России оказалось фейком

Сообщения о провале паспортизации в новых регионах РФ оказались недостоверными

Распространившиеся в ряде Telegram-каналов данные о введении дактилоскопии для жителей новых регионов России из-за провала паспортизации оказались недостоверными.

Утверждалось, что план по паспортизации в новых регионах не оправдался, в связи с чем российское руководство было вынуждено издать указ о проведении дактилоскопии и выдворении украинских граждан. Также уточнялось, что, согласно указу президента Владимира Путина, украинцы с украинскими документами могут оставаться на территории новых регионов до 31 декабря, однако для этого нужно иметь подтверждение о регистрации в МВД России с отпечатками пальцев.

На самом деле обязательная государственная дактилоскопическая регистрация и фотографирование были введены уже давно, процедуру должны проходить все иностранцы, которые находятся на территории России. По результатам проведения дактилоскопической регистрации выдается документ, представляющий собой ламинированный бланк с фотоизображением и установочными данными владельца. Правила закреплены в Федеральном законе от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»). В зависимости от целей пребывания иностранных граждан в стране зависит срок, в который они должны пройти идентификацию — 30 или 90 дней.

Речи о принудительной паспортизации в новых российских регионах также не идет, вопреки тиражируемой украинскими СМИ информации. Так, президент России Владимир Путин указывал, что паспорта РФ получили уже более 3,2 миллиона жителей новых регионов. «В сложнейшей обстановке, когда продолжаются боевые действия, уже более 3 миллионов 200 тысяч жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей получили паспорта граждан Российской Федерации», — отметил он в ходе расширенного заседания коллегии министерства внутренних дел в апреле.

В 2023 году официальный представитель МВД России Ирина Волк отчиталась о том, что российские паспорта получили порядка 90 процентов жителей Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. На территориях четырех регионов также была развернута сеть из более чем 100 подразделений по вопросам миграции. Для документирования жителей, проживающих на отдаленных территориях, а также тяжелобольных, инвалидов и малоподвижных лиц были организованы выездные мобильные группы, мобильные пункты и офисы.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».