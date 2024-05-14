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14:44, 14 мая 2024Бывший СССР

В Эстонии из-за учений Сил обороны загорелось поле

В Эстонии начался пожар в поле из-за падения дрона на учениях Сил обороны
СюжетУчения НАТО:

Фото: John Schoebel / Globallookpress.com

В Эстонии из-за падения дрона во время учений Сил обороны страны «Весенний шторм» начался пожар в поле. Об этом сообщает Postimees.

«По данным Западного спасательного центра, в дроне было около шести литров бензина. При падении он воспламенился и вызвал пожар, который распространился примерно на 50 квадратных метров», — говорится в сообщении.

По словам лейтенанта Карла Альфреда Баумейстера из Центра медиаопераций Сил обороны, беспилотник разбился из-за незапланированного технического сбоя. Он также рассказал, что дрон принадлежал 2-й пехотной бригаде эстонской армии.

Ранее стало известно, что НАТО под руководством Великобритании проводит в Эстонии учения Swift Response с прицелом на Россию. Отмечается, что силы Североатлантического альянса отрабатывают вероятные варианты тех действий, которые были бы похожи на конфликт, начавшийся на восточном фланге НАТО.

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      Александр Курбатов
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