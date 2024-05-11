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16:16, 11 мая 2024Мир

Стал известен смысл учений НАТО в Эстонии

The Independent: НАТО проводит учения в Эстонии с прицелом на Россию

Фото: Ints Kalnins / Reuters

НАТО под руководством Великобритании проводит учения Swift Response в Эстонии, которые прицелены на Россию. Об этом сообщает The Independent.

«Ударный вертолет Apache выполняет полет в поддержку наземных войск, штурмующих российские позиции. В ходе ожесточенного ближнего боя был зачищен ряд укрепленных траншей, а с помощью беспилотников и ракет отбита контратака», — описал автор статьи происходящие учения.

В издании отметили, что силы Североатлантического альянса отрабатывают вероятные варианты тех действий, которые были бы похожи на конфликт, начавшийся на восточном фланге НАТО. Помимо того, говорится в публикации, военные Великобритании анализируют происходящее на Украине и используют полученные данные во время учений.

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      Никита Абрамов
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