Стал известен смысл учений НАТО в Эстонии

The Independent: НАТО проводит учения в Эстонии с прицелом на Россию

НАТО под руководством Великобритании проводит учения Swift Response в Эстонии, которые прицелены на Россию. Об этом сообщает The Independent.

«Ударный вертолет Apache выполняет полет в поддержку наземных войск, штурмующих российские позиции. В ходе ожесточенного ближнего боя был зачищен ряд укрепленных траншей, а с помощью беспилотников и ракет отбита контратака», — описал автор статьи происходящие учения.

В издании отметили, что силы Североатлантического альянса отрабатывают вероятные варианты тех действий, которые были бы похожи на конфликт, начавшийся на восточном фланге НАТО. Помимо того, говорится в публикации, военные Великобритании анализируют происходящее на Украине и используют полученные данные во время учений.