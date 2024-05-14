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17:52, 14 мая 2024Из жизни

В европейской стране сутенерам разрешили подавать жалобы на проституток

В Бельгии сутенеры получили право жаловаться госорганам на проституток

Фото: Michael Eichhammer / www.imago-images.de / Globallookpress.com

В Бельгии приняли закон, в соответствии с которым сутенеры получили право подавать жалобы на проституток. Об этом сообщает Daily Caller.

Проституция была декриминализирована в этой европейской стране в марте 2022 года. Однако закон о работе в секс-индустрии был принят лишь в мае 2024 года. Согласно ему, сутенерам и секс-работникам разрешат жаловаться в госорганы на своих подчиненных или коллег в том случае, если они откажут клиентам в оказании услуг больше десяти раз за полгода.

Закон был принят в парламенте большинством голосов. Этому предшествовало два года усилий со стороны членов профсоюза секс-работников Бельгии (UTSOPI), которые настаивали на правовой регуляции индустрии.

Закон также создает правовую базу для секс-сотрудников, чтобы они могли «работать по трудовому договору, получая таким образом доступ к социальному обеспечению: пенсии, пособиям по безработице, медицинскому страхованию, семейным пособиям, ежегодному отпуску, [и] отпуску по беременности и родам». Закон гарантирует, что «секс-работники защищены от рисков, связанных с работой».

По словам представителя UTSOPI Даан Баувенс, этот закон стал «первым в мире» и имеет исключительную важность. Он считает, что теперь Бельгия «откажется от определенных возражений и моральных дилемм в пользу реалистичного подхода к секс-индустрии и предоставит права и защиту работникам».

«Теперь, когда парламент проголосовал за закон, организация сосредоточит свое внимание на защите незарегистрированных секс-работников и широкомасштабной просветительской кампании, чтобы секс-работники осознавали ситуации эксплуатации и знали, куда обращаться», — говорится в пресс-релизе профсоюза.

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Однако издание отмечает, что у закона есть и критики. «Маловероятно, что это пойдет на пользу женщинам. В условиях легализации сутенеры становятся "менеджерами" при поддержке государства, чтобы еще больше укрепить и сохранить свою власть. Сутенеры рассматривают женщин как товар, а не как людей, заслуживающих достоинства и уважения», — приводят журналисты слова противников закона.

Ранее сообщалось, что в Таиланде десятки секс-работниц устроили массовую драку и втянули в нее сотрудников полиции. Поводом для конфликта стало появление на их территории проституток из Филиппин.

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      Антонина Черташ
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