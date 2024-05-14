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17:13, 14 мая 2024Из жизни

Женщина отказалась от воды и еды на 16 лет

Daily Star: жительница Эфиопии заявила, что не ела и не пила 16 лет
Muluwork

Muluwork. Кадр: Drew Binsky / YouTube

Жительница Эфиопии заявила, что отказалась от еды и воды, когда ей было 10 лет, и это никак не сказалось на ее здоровье. Ее историю рассказывает Daily Star.

26-летняя Мулуворк Амбав утверждает, что потеряла аппетит и желание пить однажды утром перед походом в школу. Она соврала родителям, что позавтракала, однако с тех пор уже 16 лет якобы не ела и не пила.

При этом женщина совершенно здорова. Она утверждает, что обращалась к врачам в Аддис-Абебе, чтобы узнать, что с ней. Медики проводили тесты на протяжении трех лет и пришли к выводу, что Амбав здорова физически. При этом они отметили, что в ее пищеварительном тракте нет ни еды, ни воды, ни продуктов жизнедеятельности. Амбав также утверждает, что обращалась к врачам из Катара и ОАЭ, чтобы проверить свое психическое состояние, и они не нашли никаких отклонений.

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Во время беременности Амбав вводили глюкозу для поддержания здоровья ребенка, однако сама она якобы ничего не ела. Дочь родилась здоровой, однако Амбав не смогла кормить ее грудью.

При этом женщина самостоятельно выращивает овощи, а в ее доме есть туалет. Она говорит, что любит готовить, а едят ее стряпню исключительно дочь, сестра и гости. Туалетом пользуются тоже они. Амбав уверена, что ее состояние — «дело Господне». Тем, кто считает ее обманщицей, женщина предлагает пожить с ней любое количество времени и убедиться в правдивости ее слов.

В мае 2023 года сообщалось о жителе Ирана, который, по его словам, не ел уже 17 лет. Он утверждает, что все эти годы употреблял исключительно газировку.

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      Никита Савин
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