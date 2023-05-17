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16:54, 17 мая 2023Из жизни

Мужчина 17 лет ничего не ел и поддерживал силы газировкой

Daily Star: в Иране мужчина 17 лет поддерживал силы одной газировкой

Фото: Sorin Popa / Unsplash

Житель Ирана Голамреза Ардешири утверждает, что из-за странного заболевания уже 17 лет ничего не ест и поддерживает силы одной газировкой. Об этом пишет Daily Star.

По словам Ардешири, с 2006 года ему казалось, что во рту появился инородный предмет, похожий на волос. «Я чувствовал, что начало этого волоса находится у меня во рту, а конец — в желудке. И что бы я ни делал, вытащить этот волос не удавалось», — рассказывает он. Мужчина не мог есть и постоянно задыхался.

Врач, к которому обратился Ардешири, направил его к другим специалистам, но те, по его словам, также не смогли объяснить его ощущения. «Я с утра до вечера находился то в кабинете врача, то в больнице, но никто не мог диагностировать мою болезнь», — утверждает мужчина. В конце концов ему порекомендовали сходить к психиатру.

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Ардешири уверяет, что с тех пор перестал есть, поскольку его тошнило от одного вида еды. Мужчина также утверждает, что уже 17 лет пьет три литра газированных напитков в день. У него появились проблемы со сном: теперь он спит всего четыре часа в сутки.

Ранее сообщалось, что в США врачи раскрыли тайну пациентки, которая притворялась, что больна редким генетическим заболеванием. Женщина попалась на лжи после того, как обратилась за медицинской помощью с тревожными симптомами.

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Алиса Удовик
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