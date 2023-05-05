Врачи раскрыли тайну притворявшейся больной редчайшим заболеванием женщины

Женщина из США симулировала редкое заболевание и попалась

Врачи Массачусетской центральной больницы в США раскрыли тайну пациентки, которая притворялась, что больна редким генетическим заболеванием. Об этом сообщает New England Journal of Medicine.

Женщина попалась на лжи после того, как обратилась за медицинской помощью с тревожными симптомами. Обследовавшие ее доктора смогли доказать, что женщина симулирует заболевание. Сначала американка обратилась в другую больницу с жалобами на боль в животе, тошноту, непроизвольные подергивания правой руки и ноги и сыпь. Ее челюсть была вывихнута, что, по словам женщины, произошло за пять минут до приезда в больницу. В это же время ее рука и нога якобы непроизвольно дергались.

Американка заявила врачам, что страдает редким хроническим заболеванием — острой интермиттирующей порфирией (ОИП). ОИП — наследственное заболевание, поражающее периферическую и центральную нервную систему. Оно чаще проявляется после наступления полового созревания и чаще встречается у женщин.

Однако врачи Массачусетской центральной больницы начали замечать, что многие симптомы пациентки не соответствовали заявленному диагнозу. Например, ее сыпь не была характерной для этой болезни, а стандартное лечение не облегчало боль и неврологические симптомы. Специалисты рассмотрели другие возможные медицинские объяснения симптомов, но чем больше они изучали историю пациентки, тем больше возникало подозрений.

Женщина утверждала, что ранее лечилась в клинике в Великобритании, однако когда врачи связались с клиникой, о которой она говорила, там не оказалось записей о пациентке с таким именем. В клинике сообщили, что ранее получали несколько запросов от больниц США о пациентках с ОИП, имеющих ту же дату рождения, что и женщина.

После этого для оценки состояния пациентки врачи пригласили психиатра. Ему удалось выяснить, что женщина страдает фактитивным расстройством, которое характеризуется преувеличением или выдумкой симптомов и фальсификацией медицинских историй.

Когда женщине сообщили результаты исследования, она не признала обман и просто покинула клинику. Вскоре она обратилась в другую больницу с жалобами на приступ ОИП и была помещена в отделение интенсивной терапии. О ее действиях стало известно, когда гематолог, работающий в обеих больницах, увидел ее медицинскую карту.

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