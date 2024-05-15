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14:50, 15 мая 2024Ценности

Бывшая жена Моргенштерна снялась без макияжа по пути в спортзал

Бывшая жена Моргенштерна Дилара Зинатуллина снялась без макияжа на тренировке

Кадр: @influesii

Бывшая жена российского рэп-исполнителя Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом в реестр иноагентов) блогерша Дилара Зинатуллина снялась без макияжа по пути в спортзал. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

24-летняя инфлюэнсерша запечатлела, как едет на тренировку на заднем сиденье автомобиля в черном костюме. Так, ее наряд включал в себя облегающую футболку и мини-шорты. Кроме того, девушка надела массивные беспроводные наушники розового оттенка, уложила волосы в конский хвост и продемонстрировала лицо без косметики.

Пользователи сети оценили внешний вид блогерши в комментариях. «Ты без макияжа очень красивая», «Без макияжа красотка и с макияжем», «Очень красивая без косметики», — восхитились поклонники.

В апреле новая возлюбленная Моргенштерна модель и блогерша Елизавета Василенко показала откровенные фото без штанов.

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      Карина Черных
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