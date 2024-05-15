Гладков рассказал о последствиях атаки ВСУ на Белгород

Губернатор Гладков: 2 мирных жителя пострадали из-за атаки ВСУ на Белгород

В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгород и Белгородский район пострадали два мирных жителя. О последствиях обстрела рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате попадания снаряда в частный жилой дом постройка загорелась. Пострадали мужчина и женщина, их доставили в областную клиническую больницу.

В Белгородском районе после отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ в поселке Дубовое различные повреждения выявлены в семи частных жилых домах. Также осколками посечены два автомобиля и повреждена линия электропередачи.

Губернатор добавил, что в селе Головино повреждена кровля и потолок частного дома.

Множество взрывов прозвучало в Белгороде во время ракетной опасности в ночь на среду, 15 мая. Тревога была объявлена в областном центре и Белгородском районе.