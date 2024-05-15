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16:48, 15 мая 2024Мир

Глава Еврокомиссии осудила покушение на премьера Фицо

Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен категорически осудила покушение на Фицо

Фото: Ritzau Scanpix / Ida Marie Odgaard / Reuters

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен категорически осудила покушение на премьера Словакии Роберта Фицо. Соответствующее заявление она разместила на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter).

«Я категорически осуждаю подлое нападение на премьер-министра Роберта Фицо. Таким актам насилия нет места в нашем обществе, они подрывают демократию, наше самое ценное общее благо. Я мысленно с премьер-министром Фицо и его семьей», — отметила она.

Кроме того, президент Чехии Петр Павел заявил, что осуждает покушение на Фицо вне зависимости от мотива нападавшего. «Нападение на Роберта Фицо явно предосудительно, независимо от того, каковы были его мотивы. Оно должно нас насторожить, к чему может привести обострение враждебности и агрессии в обществе. Желаю Роберту Фицо преодолеть этот инцидент без последствий», — сказал он.

Премьер-министра Словакии Роберта Фицо ранили в результате стрельбы возле здания в Гандлове, где проходило выездное заседание кабинета министров страны.

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      Лина Пивоварова
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