Хирург без разрешения отрезал ребенку часть пениса

В Британии врач потерял работу из-за того, что провел мальчику операцию на пенисе без разрешения родителей. Об этом сообщает Daily Mail.

Хирург Энтони Ламберт, который 36 лет прослужил в военно-морских войсках Великобритании, должен был провести простую операцию по удалению пупочной грыжи 12-летнему ребенку. Однако во время процедуры Ламберт заметил, что пенис мальчика выглядит странно. Оказалось, что у пациента развился фимоз — состояние, при котором крайняя плоть сужается и становится трудно или больно выводить наружу головку полового члена. Ламберт без ведома родителей дополнительно прооперировал ребенка, проведя манипуляцию по отделению крайней плоти.

Когда родители узнали о произошедшем, они подали жалобу на Ламберта. Свое поведение хирург объяснил тем, что он «слишком любопытный ублюдок», поэтому не смог пройти мимо проблемы, привлекшей его внимание. В отношении Ламберта было проведено служебное расследование. На слушании он заявил, что сожалеет о своем «недостойном» поведении.

Однако ни сожаления, ни военное прошлое, ни стаж не спасли Ламберта от наказания. Его отстранили от работы на полгода, поскольку совет больницы пришел к выводу, что процедура не была срочной и родители должны были быть уведомлены.

Ранее сообщалось, что в Швейцарии пенис 72-летнего мужчины опух из-за паразитических червей. Он страдал от симптомов на протяжении 17 лет.