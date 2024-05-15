Обвиняемый в расправе над журналисткой «России сегодня» признал вину

Обвиняемый в смерти журналистки «России сегодня» Бабаевой признал свою вину

Игорь Малев, обвиняемый в расправе над журналисткой медиагруппы «Россия сегодня» и бывшим главным редактором интернет-издания «Газета.Ru» Светланой Бабаевой, признал свою вину в суде. Об этом стало известно РИА Новости.

По данным агентства, мужчина раскаялся в содеянном.

Как сообщает следствие, инцидент произошел во время учебных занятий по тактической медицине на полигоне 28 октября 2022 года. Инструктор Малев нарушил правила безопасности и выстрелил в грунт, после чего один из фрагментов пули отрикошетил в Бабаеву.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 109 («Причинение смерти по неосторожности») УК РФ. Дело рассматривает Симферопольский районный суд Крыма.

