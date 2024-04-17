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09:51, 17 апреля 2024Силовые структуры

Дело о гибели бывшего главреда «Газеты.Ru» передали в суд

В Симферопольский районный суд Крыма передали дело о смерти журналистки Бабаевой

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Уголовное дело о гибели руководителя подразделения медиагруппы «Россия сегодня» в Симферополе и бывшего главного редактора интернет-издания «Газета.Ru» Светланы Бабаевой передали в суд. Об этом ее муж Евгений Двоскин рассказал РИА Новости.

Его рассмотрит Симферопольский районный суд Крыма 15 мая в 10:00 по московскому времени, уточнил Двоскин. Дело возбудили по статье 109 («Причинение смерти по неосторожности») УК РФ, обвиняемым по нему проходит Игорь Малев.

Журналистка погибла 28 октября 2022 года на одном из учебно-тренировочных полигонов в Крыму, где она занималась военно-спортивной стрельбой. Позднее стало известно, что Бабаева умерла от попадания в голову отрикошетившей пули. При этом Двоскин заявил, что жена погибла в результате выстрела другого человека. Он подчеркнул, что это был не самострел и не ее ошибка.

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      Варвара Митина
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