Путин высказался о роли армии в мирном решении конфликта на Украине

Путин: чем эффективнее работают ВС, тем скорее конфликт на Украине решится мирно

Чем эффективнее действуют Вооруженные силы (ВС) России, тем скорее конфликт на Украине решится мирно. Так о роли армии высказался президент России Владимир Путин, его слова приводятся на сайте Кремля.

Общаясь с командующими военными округами, а также с бывшим и действующим министрами обороны — Сергеем Шойгу и Андреем Белоусовым — глава государства напомнил участникам встречи, что украинские власти с 2014 года игнорировали попытки решить конфликт на востоке Украины, поэтому Россия была вынуждена вступиться за жителей этих территорий.

«Чем эффективнее вы работаете на линии боевого соприкосновения, тем больше у нас шансов решить этот вопрос мирным путем», — президент.

Путин добавил, что ВС России ежедневно улучшают свои позиции в зоне спецоперации, и это именно то, чего от них ждет вся страна.

Ранее адъюнкт Варшавского университета доктор Михал Садловский сообщил, что назначение Андрея Белоусова главой Минобороны России стало плохой новостью для Польши и сигналом для Запада, что Москва подготовилась к долгосрочному конфликту, вопреки санкционному давлению.