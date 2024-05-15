Назначение Белоусова главой Минобороны России назвали сигналом для Запада

Аналитик Садловский назвал назначение Белоусова главой МО РФ сигналом для Запада

Назначение Андрея Белоусова главой Минобороны России стало плохой новостью для Польши и сигналом для Запада, что Москва подготовилась к долгосрочному конфликту, вопреки санкционному давлению. Так происходящее назвал адъюнкт Варшавского университета, доктор Михал Садловский, передает Gazeta.pl.

Аналитик подчеркнул, что замена российского министра обороны на посту «произошла неожиданно», но признаков импульсивности в этом решении нет. Вероятно, это «рациональное решение с целью интенсификации усилий в военной сфере», заявил Садловский.

«Для Кремля это хорошее и продуманное решение. Для Польши и Запада в целом, по крайней мере, в краткосрочной перспективе, это плохая новость», — сделал вывод адъюнкт. По его словам, Белоусов относится к «блоку экономистов», зарекомендовавших себя работоспособными и эффективными специалистами с самого начала спецоперации (СВО). Это их заслуга, что российский спектр экономики и финансов выдержал первоначальный шок от наложенных Западом ограничений, полагает Садловский.

«Назначение следует рассматривать в том числе как сигнал Западу о том, что Россия готова к долгосрочным вооруженным усилиям, и введенные против нее санкции ей в этом не помешают», — заключил он.