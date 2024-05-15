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04:15, 15 мая 2024Интернет и СМИ

Назначение Белоусова главой Минобороны России назвали сигналом для Запада

Аналитик Садловский назвал назначение Белоусова главой МО РФ сигналом для Запада

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Назначение Андрея Белоусова главой Минобороны России стало плохой новостью для Польши и сигналом для Запада, что Москва подготовилась к долгосрочному конфликту, вопреки санкционному давлению. Так происходящее назвал адъюнкт Варшавского университета, доктор Михал Садловский, передает Gazeta.pl.

Аналитик подчеркнул, что замена российского министра обороны на посту «произошла неожиданно», но признаков импульсивности в этом решении нет. Вероятно, это «рациональное решение с целью интенсификации усилий в военной сфере», заявил Садловский.

«Для Кремля это хорошее и продуманное решение. Для Польши и Запада в целом, по крайней мере, в краткосрочной перспективе, это плохая новость», — сделал вывод адъюнкт. По его словам, Белоусов относится к «блоку экономистов», зарекомендовавших себя работоспособными и эффективными специалистами с самого начала спецоперации (СВО). Это их заслуга, что российский спектр экономики и финансов выдержал первоначальный шок от наложенных Западом ограничений, полагает Садловский.

«Назначение следует рассматривать в том числе как сигнал Западу о том, что Россия готова к долгосрочным вооруженным усилиям, и введенные против нее санкции ей в этом не помешают», — заключил он.

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      Александра Синицына
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