69-я параллель
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12:56, 15 мая 202469-я параллель

С российского атомохода впервые удалось снять полуметрового арктического зверя

Экипаж российского атомного ледокола впервые заметил и заснял полярного зайца

Фото: Ian Kucerak / Globallookpress.com

Экипаж российского атомного ледокола «Вайгач» впервые заметил и снял полярного зайца. Об этом сообщается в Telegram-канале «Атомфлот».

Как отметили авторы канала, у старпома капитана атомохода Станислава Сырцова очень хорошее зрение, и оно позволило заметить полуметрового белого зайца на белой льдине с высоты более 15 метров.

«Полярный заяц впервые попадает в объектив фотокамер наших моряков. Этот ушастый обитатель Арктики в длину достигает от 55 до 70 сантиметров, а весит от 4 до 5,5 килограмма», — рассказали в «Атомфлоте».

Ранее сообщалось, что на побережье Восточной Чукотки морские зверобои открыли сезон добычи китов — им удалось загарпунить зверя длиной более 13 метров.

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      Марк Леонов
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