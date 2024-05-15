Швейцария решила обойти нейтралитет ради экспорта оружия воюющим странам

Швейцария обсуждает отказ от запрета на экспорт оружия в воюющие страны

Власти Швейцарии обсуждают отказ от запрета на экспорт оружия в воюющие страны за исключением Украины. О решении страны обойти военный нейтралитет сообщает Bloomberg со ссылкой на кабинет министров.

«Правительство в Берне сможет отменять ограничения на экспорт в "исключительных обстоятельствах" в течение ограниченного времени, если это соответствует "интересам внешней политики или национальной безопасности"», — утверждает издание, цитируя предложение швейцарского кабмина.

Это, по мнению авторов инициативы, поможет стране поддержать оружейную промышленность, которая «играет ключевую роль в традициях нейтралитета и самообороны страны». По данным издания, Швейцария при этом намерена сохранить запрет на поставки оружия на Украину.

Ранее в МИД Швейцарии заявили, что нейтралитет страны носит лишь военный характер и не мешает ей осуждать Россию в ходе конфликта на Украине.