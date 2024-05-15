Украинский военный Ульянов: спецназ США не готов к боям под Работино

Спецназ армии США не выдержал бы бои под Работино в Запорожской области. Об этом заявил украинский военный Константин Ульянов с позывным Вальде Хан, сообщает УНИАН.

Вальде Хан предположил участь американских спецназовцев в случае участия в конфликте на Украине. Он предположил на основе подготовки по стандартам НАТО, что бойцы армии США не готовы к столкновениям такого рода.

«Они могли бы реализоваться разве что в сумских лесах. А под Работино им была бы задница», — заявил военный. Он подчеркнул, что программа тренировки спецназовцев стран НАТО не предусматривает участие в подобных конфликтах.

Ранее американский ветеран боевых действий на Украине сообщил в интервью The Business Insider, что воюющие в рядах украинской армии западные наемники не готовы к боям против России. По словам военного, добровольцы в лучшем случае имеют подготовку, «ориентированную на партизанскую войну».