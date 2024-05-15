В России мужчина решил вернуть жену и задержал вылет самолета сообщением о бомбе

В Петербурге осудят мужчину, задержавшего вылет самолета для примирения с женой

В Санкт-Петербурге перед судом предстанет 31-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья, который решил вернуть жену и задержал вылет ее самолета сообщением о бомбе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре города.

По данным следствия, все произошло 24 февраля. Мужчина узнал, что его беременная жена решила вернуться к родителям после ссоры с ним, и придумал, как с ней примириться. Он позвонил в аэропорт и сообщил о взрывном устройстве в багаже женщины, после чего с борта самолета эвакуировали всех пассажиров и экипаж. Никакой бомбы в ходе проверки не было найдено, а авиакомпания потерпела убытки в размере 1,8 миллиона рублей.

Мужчине предъявлено обвинение по части 2 статьи 207 («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное из хулиганских побуждений в отношении объектов социальной инфраструктуры и повлекшее причинение крупного ущерба») УК РФ. Дело будет рассматриваться в Невском районном суде.

Ранее суд в Тамбовской области приговорил местную жительницу к шести годам лишения свободы условно за ложное сообщение о готовящемся взрыве.