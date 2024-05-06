Россиянку приговорили к шести годам за ложное сообщение о готовящемся взрыве

В Тамбовской области суд приговорил женщину за сообщение о подготовке взрыва

В Тамбовской области суд приговорил местную жительницу к шести годам лишения свободы условно за ложное сообщение о готовящемся взрыве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Женщину признали виновной по статье 207 («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма») УК РФ. При избрании наказания суд учел наличие смягчающих обстоятельств.

По версии следствия, осужденная сообщила заведомо ложную информацию о готовящемся взрыве отделения полиции Межмуниципального отдела МВД России «Кирсановский».

Ранее сотрудники полиции задержали жителя Красноярского края за ложное сообщение об акте терроризма в восьми многоквартирных домах города.