ВСУ ударили из РСЗО по Донецку

СЦКК: ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО и снарядами образца НАТО

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Донецк из РСЗО и снарядами образца НАТО калибра 155 миллиметров. Об этом сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram.

Как сообщается, обстрел произошел 15 мая около 12:30. Также в течение дня ВСУ неоднократно обстреливали Петровский район Донецка снарядами образца НАТО из района населенного пункта Кураховка.

«Выпущено две ракеты из РСЗО», — сообщили в СЦКК.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко сообщил, что российские военные в ходе боев на донецком направлении уничтожили наблюдательный пункт ВСУ в районе населенного пункта Белогоровка.