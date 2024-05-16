Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:31, 17 мая 2024Мир

В Германии признали провал политики страны по Украине

В бундестаге ФРГ заявили о провале политики немецкого правительства по Украине

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Члены фракции BSW («Союз Сары Вагенкнехт») бундестага Германии заявили о провале политики федерального правительства ФРГ по военному разрешению конфликта на Украине. Об этом говорится в их обращении к кабмину страны, с текстом которого ознакомилась «Лента.ру».

«Германия является крупнейшим сторонником поставок оружия Украине в Европе. (…) Общая сумма военной помощи, обещанная на сегодняшний день, составляет около 10 миллиардов евро. Только крупная военная держава США поддержала Украину с более высокой стоимостью военных поставок. С другой стороны, гуманитарная помощь Германии в ликвидации последствий войны составляет всего около трех миллиардов евро», — говорится в их обращении.

С точки зрения задающих вопрос (членов фракции BSW — прим. «Ленты.ру»), политика федерального правительства, направленная в первую очередь на военное решение проблемы прекращения войны, провалилась. В настоящее время этот курс также вызывает споры внутри коалиционных партий

члены фракции BSW («Союз Сары Вагенкнехт») бундестага Германиитекст обращения к правительству

Более того, они подчеркнули, что требование дипломатического решения разделяет также и большинство среди немецкого населения. Как сообщили члены BSW со ссылкой на ряд опросов, немецкие граждане признали, что «дипломатические усилия по прекращению войны зашли недостаточно далеко».

В связи с этим авторы обращения просят правительство разъяснить, какие именно усилия оно приложило для дипломатического урегулирования конфликта на Украине.

Ранее в России высказались о сроках мирного решения ситуации на Украине. Так, в марте депутат Госдумы Алексей Чепа сообщил, что говорить о сроках мирного урегулирования украинского конфликта непросто, поскольку на данный момент нет признаков, указывающих на готовность к этому западных стран.

Материалы по теме:
Украина впервые получит западные танки. Как американские Abrams и немецкие Leopard 2 повлияют на ход спецоперации?
Украина впервые получит западные танки.Как американские Abrams и немецкие Leopard 2 повлияют на ход спецоперации?
26 января 2023
Холодные войны. Германия и Россия годами поддерживали друга друга. Как события на Украине меняют их отношения?
Холодные войны.Германия и Россия годами поддерживали друга друга. Как события на Украине меняют их отношения?
2 апреля 2022

«В ближайшей перспективе шансов на мирное урегулирование не очень много: Запад продолжает свою деятельность по поддержанию конфликта. Со стороны Украины мы видим непрекращающиеся террористические действия, а от лидеров многих западных стран — воинственную риторику», — подчеркивал парламентарий.

Что думаешь? Оцени!
      Кирилл Садовский
      Обсудить
      Последние новости

      Президент Сербии Вучич процитировал Георгия Жукова. К чему политик вспомнил высказывание советского маршала?

      Соратник Кадырова заявил о возвращении в семью сбежавшей от насилия чеченки

      В Госдуме высказались о судьбе маленьких студий в России

      В России увеличили выпуск БМП-3

      В Германии признали провал политики страны по Украине

      Подполье сообщило о задерживающих жителей Херсона военкомах

      Пожар на НПЗ в Туапсе локализовали

      Украинские дроны атаковали НПЗ в Туапсе

      Военные ВСУ массово сдались в плен российским бойцам под Харьковом

      Российская армия ударила «Искандером» по скоплению западной техники ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше