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14:18, 19 марта 2024Бывший СССР

В России высказались о сроках мирного урегулирования украинского конфликта

Депутат Чепа предрек рост числа призывов к переговорам по Украине на Западе

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Говорить о сроках мирного урегулирования украинского конфликта непросто, поскольку на данный момент нет признаков, указывающих на готовность к этому западных стран, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. Вместе с тем он не исключил, что через несколько месяцев голосов, призывающих к миру, может стать больше.

«В ближайшей перспективе шансов на мирное урегулирование не очень много: Запад продолжает свою деятельность по поддержанию конфликта. Со стороны Украины мы видим непрекращающиеся террористические действия, а от лидеров многих западных стран — воинственную риторику», — сказал политик.

Изменить эту ситуацию, как он считает, может перелом в ходе военных действий, который еще не произошел, но уже близок.

«Я думаю, через несколько месяцев голосов, подталкивающих Запад к дипломатическому, мирному решению, будет больше. Для этого должен произойти перелом в военных действиях. Он уже назрел», — заключил Чепа.

Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что в течение 2024 года не стоит ожидать урегулирования конфликта на Украине. Министр также добавил, что есть некоторые надежды на 2025 год, но необходимо «подождать и посмотреть, какие сложатся условия».

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