Интерес Китая к российскому топинамбуру объяснили

Глава ассоциации «Топинамбур»: клубни из России не доедут до Китая и сгниют

Клубни топинамбура не удастся поставлять в Китай из-за того, что способы их длительного хранения и успешной транспортировки пока не разработаны, поэтому интерес КНР к этому растению из России, скорее всего, связан с изготовленными из него продуктами, рассказал «Подъему» глава ассоциации «Топинамбур» Николай Кочнев.

По его словам, топинамбур надо перерабатывать, поскольку «это не картошка» и «неделю в дороге он не выдерживает». Эксперт объяснил, что интерес китайцев к топинамбуру связан с содержащимся в нем инулином (органического вещества из группы полисахаридов). В азиатской стране он растет в диком виде, а в РФ ее представители в последние годы пробовали запустить производство соответствующей продукции, но успеха эти попытки не имели.

«Я могу предположить, что, скорее всего, будут брать продукты из топинамбура. В России делают сушеные порошки и дольки всякие, цукаты, сироп, джем, варенье и конфитюр», — перечислил специалист.

Ранее в четверг стало известно, что глава Россельхознадзора Сергей Данкверт и руководитель Главного таможенного управления КНР Юй Цзяньхуа подписали в Пекине соглашения о разрешении начать поставки топинамбура из России.