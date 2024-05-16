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11:38, 16 мая 2024Экономика

Китай разрешил поставки земляной груши из России

Китай разрешил поставки из России топинамбура и некоторых говяжьих субпродуктов

Фото: Patrick Pleul / Globallookpress.com

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт и руководитель Главного таможенного управления КНР Юй Цзяньхуа подписали в Пекине соглашения о разрешении начать поставки из России топинамбура и некоторых видов говяжьих субпродуктов, сообщает российское ведомство.

В Россельхознадзоре уточнили, что работа по обеспечению допуска на китайский рынок российского топинамбура, который еще называют земляной грушей, велась с 2022 года.

Также отмечается, что в новом варианте протокола о ветеринарных требованиях к говядине, экспортируемой из России в КНР, в перечень разрешенных к отгрузке внесли говяжьи хрящи, аорты и желудки с добавлением требований к этим субпродуктам.

В 2023 году поставки российской сельхозпродукции в Китай взлетели почти вдвое и достигли уровня 5,4 миллиона тонн. В сравнении с данными десятилетней давности объем сельскохозяйственного экспорта из РФ в этом направлении вырос в 11 раз.

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      Дмитрий Воронин
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