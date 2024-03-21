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16:02, 21 марта 2024Экономика

Поставки сельхозпродукции из России в Китай взлетели

Поставки российской сельхозпродукции в Китай выросли почти вдвое в 2023 году

Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

По итогам 2023 года поставки российской сельхозпродукции в Китай взлетели почти вдвое в сравнении с показателем 2022-го и достигли уровня в 5,4 миллиона тонн. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на презентацию Россельхознадзора.

В 2022 году экспорт российской сельхозпродукции оценивался в 2,87 миллиона тонн. Таким образом, за 12 месяцев показатель увеличился на 2,53 миллиона. В свою очередь, к уровню 2014 года объемы поставок этих видов российской продукции в Китай выросли в 11 раз, уточнил заместитель главы ведомства Антон Кармазин.

Он допустил, что по итогам 2024 года поставки сельхозпродукции в КНР могут вырасти еще в несколько раз. По его словам, подобная динамика будет обусловлена в том числе подписанным в конце 2023-го протоколом по поставкам кукурузы. Одними из главных задач во взаимодействии с Китаем Кармазин назвал открытие рынка КНР для поставок российской озимой пшеницы, а также озимого и ярового рапса со всей территории РФ.

Ранее агентство «Интерфакс» со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР сообщило, что по итогам 2023 года доходы российских агроэкспортеров от продажи зерна в азиатскую страну выросли в 3,7 раза и достигли почти 325 миллионов долларов. Наиболее стремительный рост продемонстрировали доходы от поставок пшеницы — 35 миллионов долларов против 2,7 миллиона в 2022-м.

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      Анатолий Акулов
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