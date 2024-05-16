Новая Зеландия расширила список антироссийских санкций

Глава МИД Новой Зеландии Питерс: введены санкции против 28 физических и 14 юрлиц

Министр иностранных дел Новой Зеландии Уинстон Питерс заявил, что страна расширила список антироссийских санкций. Его слова приводит РИА Новости.

В частности, ограничения ввели против 28 физических и 14 юридичеких лиц. Уточняется, что новый пакет санкций нацелен на субъектов, якобы причастных к передаче оружия из КНДР и Ирана в Россию. В МИД Новой Зеландии добавили, что меры также «направлены против тех, кто способствует принудительному переселению украинских детей в Россию».

29 февраля Новая Зеландия присоединилась к ценовому потолку на российскую нефть. Ограничения были введены в отношении 45 физических и 16 юридических лиц, «оказывающих материальную или стратегическую поддержку России, позволяя уклоняться от санкций или содействуя закупкам и передаче военной техники».