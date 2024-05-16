Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:38, 16 мая 2024Мир

Новая Зеландия расширила список антироссийских санкций

Глава МИД Новой Зеландии Питерс: введены санкции против 28 физических и 14 юрлиц

Фото: Andy Clark / Reuters

Министр иностранных дел Новой Зеландии Уинстон Питерс заявил, что страна расширила список антироссийских санкций. Его слова приводит РИА Новости.

В частности, ограничения ввели против 28 физических и 14 юридичеких лиц. Уточняется, что новый пакет санкций нацелен на субъектов, якобы причастных к передаче оружия из КНДР и Ирана в Россию. В МИД Новой Зеландии добавили, что меры также «направлены против тех, кто способствует принудительному переселению украинских детей в Россию».

29 февраля Новая Зеландия присоединилась к ценовому потолку на российскую нефть. Ограничения были введены в отношении 45 физических и 16 юридических лиц, «оказывающих материальную или стратегическую поддержку России, позволяя уклоняться от санкций или содействуя закупкам и передаче военной техники».

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Опубликованы кадры со взяткой главному кадровику Минобороны России. В чем его подозревают?

      МВД объявило в розыск чиновников из Прибалтики по делу об уничтожении памятников

      Стали известны дата и место прощания с Максимом Кононенко

      Новая Зеландия расширила список антироссийских санкций

      В России выберут главное дерево страны

      Французский генерал рассказал о переброске ВСУ сил к Харькову

      «Магнит» сообщил о назначении нового гендиректора

      В России объяснили призыв президента Чехии к миру на Украине

      Хирург без разрешения отрезал ребенку часть пениса

      Над российским регионом уничтожили беспилотник ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше