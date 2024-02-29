Еще одна страна присоединилась к ценовому потолку на российскую нефть

Новая Зеландия ввела новые санкции против России из-за конфликта на Украине

Новая Зеландия ввела новые санкции против России из-за конфликта на Украине. Об этом со ссылкой на заявление министерства иностранных дел и торговли страны пишет РИА Новости.

Ограничения были введены в отношении 45 физических и 16 юридических лиц, «оказывающих материальную или стратегическую поддержку России, позволяя уклоняться от санкций или содействуя закупкам и передаче военной техники», заявили в ведомстве.

Кроме того, Новая Зеландия присоединилась к ограничениям G7 и стала еще одной страной, которая ввела ценовой потолок на российскую нефть. Новым решением власти государства также ограничили экспорт некоторых товаров в РФ и Белоруссию через третьи страны.

Ранее стало известно, что новые санкции США могут дополнительно сократить поставки российской нефти в Индию, которая в последний год стала крупнейшим покупателем сырья, из-за нехватки танкеров. В феврале под ограничения попали 14 судов, связанных с «Совкомфлотом», которые занимались доставкой нефти в республику.