Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
09:00, 29 февраля 2024Экономика

Еще одна страна присоединилась к ценовому потолку на российскую нефть

Новая Зеландия ввела новые санкции против России из-за конфликта на Украине

Фото: Lars Klemmer / dpa / Globallookpress.com

Новая Зеландия ввела новые санкции против России из-за конфликта на Украине. Об этом со ссылкой на заявление министерства иностранных дел и торговли страны пишет РИА Новости.

Ограничения были введены в отношении 45 физических и 16 юридических лиц, «оказывающих материальную или стратегическую поддержку России, позволяя уклоняться от санкций или содействуя закупкам и передаче военной техники», заявили в ведомстве.

Материалы по теме:
Россия прожила год с потолком цен на нефть, но США хотят усилить ограничения. Как это повлияет на мировую экономику?
Россия прожила год с потолком цен на нефть, но США хотят усилить ограничения. Как это повлияет на мировую экономику?
9 января 2024
Китай начал активно покупать нефть и газ у России. Что будет дальше?
Китай начал активно покупать нефть и газ у России.Что будет дальше?
8 февраля 2024

Кроме того, Новая Зеландия присоединилась к ограничениям G7 и стала еще одной страной, которая ввела ценовой потолок на российскую нефть. Новым решением власти государства также ограничили экспорт некоторых товаров в РФ и Белоруссию через третьи страны.

Ранее стало известно, что новые санкции США могут дополнительно сократить поставки российской нефти в Индию, которая в последний год стала крупнейшим покупателем сырья, из-за нехватки танкеров. В феврале под ограничения попали 14 судов, связанных с «Совкомфлотом», которые занимались доставкой нефти в республику.

Что думаешь? Оцени!
      Влада Горячева
      Обсудить
      Последние новости

      Военный из Башкирии сдался в плен ВСУ и полгода воевал против Российской армии. Его вернули на родину в рамках обмена

      Китай построил наземный симулятор космической станции

      Россиянин описал отель в Европе словами «ночлежка за 45 евро»

      Еще одна страна присоединилась к ценовому потолку на российскую нефть

      Опасность конфискации российских активов оценили

      Новая Зеландия ввела новые санкции против России

      В США оценили влияние отставки лидера республиканцев в Сенате на Украину

      Бывшего главу отдела прокуратуры Ингушетии осудят за помощь террористам

      На Западе увидели вражду между Шольцем и Макроном из-за Украины

      В школе на Урале подросток в белой рубашке едва не задушил сверстника в классе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше