Участники конференции «Тема Еды» обменялись лайфхаками эффективной работы

В Москве прошла ресторанная конференция «Тема Еды», организованная «Яндекс Едой»

В Москве прошла ежегодная ресторанная конференция «Тема Еды», организованная «Яндекс Едой». В течение двух дней на территории Хлебозавода №9 в рамках конференции состоялось шесть форумов и более 80 лекций от ведущих рестораторов, управленцев и экспертов рынка. Спикеры делились инструментами для эффективной работы, раскрывали секреты выбора ниши для нового заведения, а также обсуждали влияние трендов на рынок еды и то, каким может быть ресторан будущего.

Впервые на конференции была представлена программа для шеф-поваров, где ведущие шефы провели лекции и мастер-классы для коллег по цеху.

Среди спикеров мероприятия — руководитель «Яндекс Еды» и «Деливери» Евгений Анищенков, который поделился трендами рынка доставки и планами развития сервисов. Также в дискуссиях приняли участие руководитель новых бизнесов Еды Сергей Мельников, руководитель службы ресторанных продуктов и интеграций в «Еде» Динара Галеева, руководитель рекламных сервисов «Еды» и «Деливери» Михаил Гущин.

Как рассказал Евгений Анищенков, по оценкам «Яндекс Еды» к концу 2024 года объем рынка доставки готовой еды превысит 600 миллиардов рублей.

«За четвертый квартал 2023 года число заказов в Москве выросло на 38 процентов, а в регионах — более чем на 60 процентов. Половина заказов, которые оформляются в "Еде" и "Деливери", приходится на регионы», — добавил спикер.

Популярность доставки, по словам Евгения Анищенкова, близка к популярности оффлайн-посещениям заведений. По данным «Еды» в марте 2024 года 52 процента опрошенных пользовались доставкой и 58 процентов ходили в ресторан.

Евгений Анищенков также отметил, что запуск Ultima Guide «Яндекс Еда» стал первым шагом в трансформации сервиса от delivery only в сервис, закрывающий разные сценарии про еду, в том числе куда сходить. По его словам, 40 процентов клиентов используют рейтинги в приложениях «Еды» и «Деливери», чтобы выбрать ресторан для похода офлайн.

Также он сообщил, что сервисы «Еда» и «Деливери» начали тестировать новую услугу — мультизаказ. Она позволяет одновременно оформить сразу два заказа, — и сэкономить на доставке второго. Такая услуга впервые появилась на российском рынке доставки готовой еды.

«Пользователи "Яндекс Еды" могут управлять доставкой с помощью новых тарифов. Опция "Приоритет" позволит получить заказ быстрее, а "Без суеты" сделает доставку дешевле для тех, кто готов подождать дольше обычного», — рассказал Евгений Анищенков.

Рассказывая о том, как привлечь гостей в зал с помощью «Яндекс Еды» и для чего рынку Ultima Guide, Сергей Мельников, руководитель новых бизнесов Еды, отметил, что гид — новый офлайн-сценарий в «Еде», который помогает выбрать что и где поесть в городе с помощью множества фильтров, отвечающих разным предпочтениям.

«Ultima Guide "Яндекс Еда" — первый технологический ресторанный гид, собравший топ 50 заведений в Москве и Санкт-Петербурге. Сначала нейросеть проанализировала более несколько тысяч городских заведений по типу, отзывам в Яндекс Картах, заказам еды и посещаемости. Так сервис выбрал шорт-лист претендентов, а затем провел голосование среди экспертов рынка и пользователей – они оценивают заведений по 20 критериям. Итоги голосования подсчитала специально разработанная модель оценки Яндекса. Саму методологию гида помогла создать председатель жюри The World's 50 Best Restaurants в России, Восточной Европе и Средней Азии Екатерина Пугачева. Результаты голосования проверили в компании «Яков и Партнёры». В результате выбрали топ-50 самых высокооцененных ресторанов», — рассказал он.

Раздел «Гид», по его словам, собрал три миллиона уникальных посетителей и 13 миллионов просмотров карточек заведений. 87 тысяч раз пользователи строили в приложении маршрут до ресторанов или звонили, чтобы осуществить бронь (данные с 21 марта по 12 мая 2024). Сергей Мельников также сообщил, что в 2024 году Ultima Guide запустится в трех новых городах — Сочи, Красноярске и Нижнем Новгороде.

Руководитель службы ресторанных продуктов и интеграций в «Еде» Динара Галеева рассказала о таких критериях, влияющих на выбор заведения, как место выдачи в поиске и скорость доставки.

«При выборе нового ресторана скорость доставки важна для 45 процентов пользователей. Управлять скоростью можно с помощью определения зоны, в пределах которой курьеры-партнеры "Яндекс Еды" будут развозить заказы. По нашим данным каждые пять минут сэкономленного времени дают прирост в два-три процента заказов», — сообщила она.

Также, по ее словам, на количество заказов влияют различные акции. «Использование акций помогает вырастить количество заказов на 17 процентов. Рекламные инструменты в личном кабинете позволяют на четверть сэкономить на привлечении заказов, а также получить 30 процентов дополнительных», — рассказала Динара Галеева.

При выборе новых блюд 65 процентов пользователей обращают внимание на описание, 62 процента — на ингредиенты, 56 процентов — на фотографии. «Наличие фото позволяет вырастить число заказов блюда на 10 процентов. Для создания описаний блюд рестораны уже с этой недели могут воспользоваться YandexGPT, а для генерирования изображений в дальнейшем — YandexART», — отметила Динара Галеева.